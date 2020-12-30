شكرا لمتابعة خبر عن البنتاغون يبيع 3 آلاف قنبلة فائقة الدقة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، الموافقة على بيع ذخائر موجهة فائقة الدقة للمملكة، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

وتضم الصفقة 3 آلاف من القنابل صغيرة القُطر (GBU-39)، والحاويات، ومعدات الدعم، وقطع الغيار من صنع شركة بوينغ الأمريكية، إلى جانب الدعم الفني، فيما وافقت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا، على السماح لشركة رايثيون ببيع 7500 قنبلة بيفواي (جو-أرض) الذكية للمملكة بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.

وستعمل عملية البيع الجديدة، على تعزيز قدرات المملكة العسكرية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر "أرض-جو" الموجهة بعيدة المدى.