البنتاغون يبيع 3 آلاف قنبلة فائقة الدقة للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، الموافقة على بيع ذخائر موجهة فائقة الدقة للمملكة، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.
وتضم الصفقة 3 آلاف من القنابل صغيرة القُطر (GBU-39)، والحاويات، ومعدات الدعم، وقطع الغيار من صنع شركة بوينغ الأمريكية، إلى جانب الدعم الفني، فيما وافقت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا، على السماح لشركة رايثيون ببيع 7500 قنبلة بيفواي (جو-أرض) الذكية للمملكة بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.
وستعمل عملية البيع الجديدة، على تعزيز قدرات المملكة العسكرية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر "أرض-جو" الموجهة بعيدة المدى.
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