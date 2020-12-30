شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الشؤون الميدانية والقضايا بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يقف على العمل ميدانياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قام فضيلة وكيل الشؤون الميدانية والقضايا بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي بن عبدالله الشليل بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي شمال ١ ، والمركز الإشرافي شمال ٢ التابعين لهيئة مدينة الرياض للوقوف ميدانياً على تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، وكذلك تنفيذ حملة الرئاسة العامة (الخوارج شرار الخلق ) واللتين أطلقهما معالي الرئيس العام في فروع الرئاسة.

وكان في استقبال فضيلته مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد العسيري ورئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني وعدد من مسؤولي الفرع.

وقدالتقى فضيلته منسوبي الهيئة من ميدانيين وإداريين واطلع على سير العمل الميداني والتوعوي.

الجدير بالذكر أن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني تركز على تواجد الدوريات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية، وفق خطط معدة مسبقاً، حيث تقوم الفرق المتمركزة بأداء عملها في النصح والتوجيه في مواقعها ومحيطها، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية.

كما تركز حملة (الخوارج شرار الخلق) على تعزيز وعي منسوبي الهيئة والمجتمع بخطر فرق الخوارج، وتهدف للتعريف بجهود ومنجزات المملكة العربية السعودية في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والغلو.

وقد كثف فرع منطقة الرياض جهوده التوعوية والوقائية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية و الدوريات الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته أشاد فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد العسيري بهذه الزيارة، مبيناً أثرها على تطوير العمل الميداني والتوعوي، وفق الأنظمة والتعليمات ، وذلك في ظل توجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – لتحقيق أهداف الخطة بما يحقق خدمة الدين والوطن.