شكرا لمتابعة خبر عن توفر الجهد و المال (نفيس) منصة جديدة لبيع العود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق مجموعة من الشباب السعودي موقعا إلكترونيا لبيع منتجات العود و دهن العود و مستلزماتهم من الروائح الشرقية، بهدف صياغة مفهوم جديد لتجارة العود .

وقال الاستاذ رائد احد مستثمري الموقع ، ولدت فكرة الموقع لفتح مسار غير تقليدي لبيع العود يضمن الجوده و السعر المنافس. نعلم تماما حجم الغش و المبالغة في الاسعار. اضافة لعزوف فئة الشباب عن استخدام الروائح الشرقية و دهن العود.

نحن نوفر منتجات العود و دهن العود و مستلزماته من مباخر و زيوت عطريه بقالب عصري باشراف خبراء متخصصين سواء في التصميم او التغليف لجذب فئة الشباب و بقية المهتمين و خلق فرص استثمارية تخدم سوق العطور

و عن اهم المنتجات و ما يميزهم عن المواقع المنافسه قال : نوفر اكثر من (( 11 )) منتج تتنوع بين عودة و دهن عود و لبان مسقى وزعفران وفواحات كهربائية مطوره تناسب نسق حياة الاسر السعودية.

لزيارة الموقع : هنا