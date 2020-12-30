شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 12 ألف زيارة ميدانية للرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة خلال 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

امتدادًا للرعاية الصحية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ممثلة في وزارة الصحة يقدم مستشفى الملك فيصل عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة عدداً من الخدمات للمرضى ومن ضمن تلك الخدمات المقدمة خدمة الرعاية الصحية المنزلية التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية للمرضى بمنازلهم وتعزيز شعورهم بالأمان والاطمئنان في محيط الأسرة دون حضورهم للمستشفى، وذلك للتقليل من مراجعة المرضى خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة لأقسام الطوارئ للحصول على خدمة يمكن تنفيذها بالمنزل؛ تجنبًا للعدوى التي قد تحدث خلال المكوث لفترات طويلة بالمستشفى، كما يتم العمل على تسهيل حصول المحتاجين من المرضى على الأجهزة طبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية.

وأوضح الدكتور أيمن أربعين رئيس قسم الرعاية الصحية المنزلية، أن عدد المستفيدين من خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلغ 494 مريضًا ومريضة تتم خدمتهم من قبل 3 فرق طبية مكونة من أطباء، وممرضين، وأخصائيي العلاج طبيعي، وأخصائية التغذية، والخدمة الاجتماعية، حيث تم تنفيذ 12672 زيارة ميدانية خلال عام 2020م قدمت خلالها الرعاية الصحية للمرضى بمنازلهم من قبل فرق مؤهلة تملك المهارة في التعامل مع التقرحات السريرية لطريحي الفراش وكذلك تقديم العلاج الطبيعي، العناية بمرضى القسطرة البولية، العناية بمرضى أنابيب التغذية المعدية أو المعوية، تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، الدعم النفسي والاجتماعي وكذلك تدريب ذوي المرضى على التعامل السليم مع المرضى والعناية بهم.

الجدير بالذكر أنه تم تقديم عدة مبادرات أثناء جائحة كورونا منها الزيارات الافتراضية المرئية عبر برامج التواصل الاجتماعي قام بها الفريق المعالج للمرضى، والمشاركة بتطعيمات الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع قسم الصحة العامة، وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة الجائحة لمنازل المرضى المستفيدين من خدمة الرعاية الصحية المنزلية

تأتي هذه الإنجازات بعد توفيق الله بالدعم المتواصل والتوجيهات المستمرة من قبل إدارة المستشفى والإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية.