3 تعديلات جديدة سيشهدها “واتساب” في 2021 .. تعرف عليها

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كشفت تقارير عن تعديلات من المتوقع أن يشهدها تطبيق “واتساب” في العام الجديد، ومنها تسهيل عملية مشاركة الصور، حيث سيتمكن المستخدم، وفقا لموقع “ذا نيوز”، من نسخ الفيديوهات والصور من مكتبة الصور ولصقها مباشرة في شريط المحادثة.

أما التعديل الثاني فيحتمل تطبيقه بدءًا من 8 فبراير المقبل، وهو متعلق بسياسة الخصوصية، حيث سيُطلب من مستخدمي التطبيق الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة لعام 2021.

وأكد موقع “WABetaInfo” المتخصص في رصد الميزات التجريبية في “واتساب” أن عدم موافقة المستخدم على هذه الشروط سيؤدي إلى حذف حسابه من التطبيق.

أما التعديل الثالث المرتقب بالتطبيق فيتمثل في إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب “WhatsApp Web”، وهي ميزة تطبق حالياً في الأجهزة المحمولة فقط.

Source akhbaar24.argaam

