الصحة: احذروا التجاوب مع رسائل التصيد

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حذرت وزارة الصحة من رسائل التصيد والاحتيال التي تزعم أنها من تطبيق صحتي وتطلب تحديث رقم الهوية والبيانات الشخصية.

وقالت الصحة عبر تويتر: تحذر وزارة الصحة من التجاوب مع رسائل التصيد، وتوضح بأن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة أو أحد برامجها المعتمدة. Source almowaten





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