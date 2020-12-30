منها 4 جديدة.. “البلديات” تكشف موعد تطبيق 5 أنشطة لبيع أسطوانات الغاز “ذاتياً”

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كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، الدكتور يحيى الحقيل، عن 5 أنشطة جديدة لبيع أسطوانات الغاز المسال في المراكز التجارية.

وأوضح، خلال لقائه مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الأنشطة تشمل محلات الشعلة التجارية والمولات ومنافذ التعبئة ومنافذ الخدمة الذاتية عن طريق جهاز الصرف الآلي، بالإضافة إلى المحلات التجارية.

وأشار إلى أنه تم تقنين عملية التعبئة ووضعها في أماكن محددة تفي باشتراطات السلامة والأمان، بما يخدم في تعبئة الأسطوانات الصغيرة المتنقلة، فيما يستفيد أصحاب الأسطوانات المنزلية من الأنشطة الأربعة المتبقية لبيع الغاز المسال.

وذكر أنه بعد إتمام عملية التدشين غدًا الأربعاء ستكون المنافذ الجديدة متاحة بعد 3 أشهر، فيما تم إعطاء المنافذ الموجودة فعليًا مهلة عامين لتوفيق أوضاعها والوفاء بالاشتراطات.

Source akhbaar24.argaam

