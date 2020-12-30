“الشورى” يرفض مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

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رفض مجلس الشورى دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية. وصوَّت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح المشروع، والذي قدمه عدد من أعضاء المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع النظام. Source akhbaar24.argaam





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