بالفيديو.. “لكزس” تعانق “كامري” في تصادم غريب بشرائع مكة المكرمة

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وفي التفاصيل، وثقت كاميرات أحد المحال التجارية حادثًا مروريًا غريبًا بعد أن انحرفت مركبة من نوع لكزس ثم قفزت بشكل غريب على جانب مركبة أخرى من نوع كامري مما أدى إلى انقلابها وانزلاقها لعدة أمتار قبل أن تتوقف.

وقالت مصادر إن الحادث لم ينجم عنه إصابات تذكر، فيما باشر قسم الحوادث بمرور الشرائع التحقيق في الحادث.

Source sabq

