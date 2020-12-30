الملك سلمان عن آسيا 2027: سنُقدم تجربة كروية ليس لها مثيل

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أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية تعتزم تنظيم نسخة استثنائية من كأس آسيا، وذلك في حالة الفوز باستضافة منافسات البطولة عام 2027.

الملك سلمان يؤكد اعتزام السعودية تقديم نسخة استثنائية:

وتصدرت كلمة الملك سلمان ملف استضافة السعودية للبطولة، وجاء فيها: “إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027 والذي يوضح رؤية المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه البطولة”.

وتابع: “تحظى كرة القدم في مملكتنا بزخم واسع وشعبية كبيرة فرؤيتنا مبنية على شغفنا الكبير برياضة كرة القدم والتي تتجسد في شبابنا وشاباتنا وتعود هذه الأواصر التاريخية بين المملكة العربية السعودية وكرة القدم إلى عقود من الزمن متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة”.

وأضاف: “تعتزم المملكة في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا ونتطلع التحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية، حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بمسيرة طويلة تتجلى بالثقة والتعاون المتبادل، ويعكس هذا النهج حرصنا على المضي قدمًا في تنفيذ ما نتطلع إليه”.

الملك سلمان

واستكمل الملك سلمان كلمته قائلًا: “وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالرياضة ومستقبل الرياضيين والذي يمثل إحدى أهم الركائز الرؤية المملكة 2030، فإن الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجًا يحتذى في تعزيز مساهمته في تطوير كرة القدم الآسيوية”.

وواصل: “وفي الوقت الذي تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًّا يتماشى مع رؤيتها،نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام”.

وجاء في ختام كلمة الملك سلمان بالملف السعودي قائلًا: “نؤكد حرصنا على أهمية مشاركة الاتحاد الآسيوي لكرة أعضائه في هذه الرحلة ونسعى معكم لترك إرث إيجابي لكرة القدم الآسيوية وخلق مستقبلًا مزدهرًا لعام 2007 وما بعده”.

كأس البطولة

ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027:

واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملف ترشح السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، والذي أظهر استعدادات المملكة وقدرتها على تنظيم المسابقة من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.

وضم ملف السعودية المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا 2027، وهم الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها، وجاءت العاصمة في المقدمة بـ5 إستادات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنااضغط هنا).

Source almowaten

