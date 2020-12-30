خبير: 3 مناطق الأكثر غزارة في الأمطار.. وهناك «تطبيقات مخادعة»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك محمد الثقفي، إنه بدءا من الغد الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع المقبل تتعرض المملكة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف الثقفي أن سبب هذه التقلبات، هو التقاء التيارات الهوائية الدافئة (الجنوبية) والتيارات الهوائية الباردة والواردة من القطب الشمالي، والتي تسبب هطول الأمطار خاصة في بداية فصل الشتاء.

وحول المناطق ألأكثر غزارة قال: إنها ستكون ما بين القصيم والرياض ونواحي المنطقة الشمالية من الحدود الشرقية، مشيرًا إلى احتمال أن تكون أودية المنطقة الوسطى (الرياض) أكثر غزارة، محذرا مرتادي تلك المناطق بعدم التواجد في مثل هذه المتغيرات الجوية لعدم المخاطرة.

وبشأن التطبيقات التي أحيانا تكون مخادعة لمعرفة حالة الجو قال: إن بعض هذه التطبيقات غير صحيحة؛ لذلك ينبغي الاعتماد توقعات المركز الوطني للأرصاد باعتباره الجهة المخولة بالتحذيرات المبكرة لمثل هذه الحالات الجوية.

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