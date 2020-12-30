تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتشكل سحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «بيشة، تثليث»، ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية»، والمدينة المنورة «المهد، الحناكية، المدينة المنورة»، والرياض «السليل، عفيف، وادي الدواسر»، تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

فيما تشهد مواقع «أضم، ميسان، الطائف» بمكة المكرمة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، فيما تشهد «القنفذة، الليث» رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وهناك هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية، تتأثر بها مناطق تبوك «الوجه، تبوك، حقل، ضباء، تيماء»، والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل»، والمدينة المنورة «العلا، خيبر» والحدود الشمالية «طريف، عرعر».