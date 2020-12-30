منصة «السكن الجماعي»: 10 خطوات لتسجيل البيانات

حددت منصة «السكن الجماعي»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خطوات وطريقة تسجيل البيانات على المنصة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد جددت التذكير بموعد فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي.

خطوات تسجيل البيانات

وتُمكن منصة السكن الجماعي الإلكترونية، المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت.

وأوضحت منصة السكن الجماعي، أنه يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة.

وأشارت منصة السكن الجماعي، إلى أن هناك عدة خطوات يجب إتباعها للتمكن من تسجيل البيانات بكل سهولة، وهي كالتالي:

- الذهاب إلى منصة (السكن الجماعي)، ودخول ممثل المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية، باستخدام نظام نفاذ الوطني الموحد بإدخال (اسم المستخدم وكلمة المرور) الخاصة بأبشر.

- إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوال المفوّض المسجل في منصة (أبشر).

- إدخال الرقم الوطني الموحد لدى وزارة الموارد البشرية للتحقق من ممثل المنشأة.

- الضغط على (تعريف سكن جماعي) من قائمة المساكن الجماعية.

- إدخال نوع الملكية المخصص لسكن العمالة بناء على نوع الوثيقة ورقمها ومعلومات العقار.

- إدخال (العنوان الوطني للعقار) يدويًا.

- اختيار إنشاء وحدة سكنية جديدة وإضافة معلومات الوحدة والضغط على (تنفيذ).

- اختيار الوحدة المطلوب تحديد الساكنين بها.س

- ظهور قائمة العاملين التابعين للمنشأة ثم اختيار الأشخاص المطلوب ربطهم.

- الضغط على (تنفيذ).

وأوضحت منصة السكن الجماعي، أنه يلتزم ممثل المنشأة بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة وذلك من خلال المنصة.

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