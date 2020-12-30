التعليم: الإجابة على 28 مليون «نموذج اختبار» في مدرستي

كشفت إحصائيات وزارة التعليم، عن الإجابة على نحو 28 مليون نموذج اختبارٍ، خلال الأسبوع الأول من الاختبارات في منصة مدرستي.

وأوضحت أن عدد الاختبارات المنشأة من المعلمين للمواد بلغ 3.83 مليون اختبارٍ، وعدد النماذج المُحوَّلة من الطلاب 28.15 مليون. أما عدد تذاكر الدعم الفني التي تلقتها مراكز الاتصال الموحد في الأسبوع الأول من الاختبارات؛ فبلغ 1142.

يُشار إلى أن منصة مدرستي سهَّلت تجربة الطلاب والمعلمين لأداء الاختبارات عن بُعد؛ حيث تُوفِّر محتوى رقميًّا يساعد الطالب في الاستعداد والاستذكار والتقييم الذاتي عبر نماذج اختباراتٍ قصيرةٍ إلكترونيةٍ على مستوى المادة والوحدة والدرس.

وتُوفِّر المنصة للمعلم بنوكَ أسئلةٍ، وأدواتٍ مختلفةً للقياس والتقييم وتقديم التغذية الراجعة للطالب؛ حيث إن أدوات التقييم والقياس جزءٌ مهمٌّ من رحلة الطالب التعليمية لتعزيز التحصيل العلمي.