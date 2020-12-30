وزير الطاقة: هدفنا توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستثمارات خارجية جديدة في قطاعات مختلفة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تتطلع خلال السنوات المقبلة لأن تزداد مساهمتها في الاستثمارات الخارجية، موضحًا أنه يجب النظر إلى الانتشار الدولي في قطاعات متعددة، سواء صناعية أو خدمية.

وأضاف وزير الطاقة، في تصريحات لقناة "الشرق للأخبار"، مساء الثلاثاء أن عددًا كبيرًا من الشركات مثل أرامكو وسابك وأكوا باور، بالإضافة للشركات غير المملوكة من الدولة تسعى للانتشار الدولي في قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية تمكنها من استقطاب استثمارات خارجية وجديدة ومتميزة في عدة قطاعات، منها الطاقة وغير الطاقة.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على ضرورة تعزيز المحتوى المحلي وتوفير الوظائف، إلى جانب تطوير تقنيات يتم تسويقها في الخارج.

وأكد أن مستهدفات المملكة واضحة عبر استخدام الغاز والطاقة المتجددة في توفير الكهرباء.