وزارة التعليم: 489 مليون زيارة لـ«منصة مدرستي»

ذكرت وزارة التعليم أنه تمَّت زيارة رابط منصة مدرستي نحو 489 مليون مرة حتى نهاية الأسبوع السابع عشر من الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع تويتر، الإحصائيات الخاصة بمنصبة «مدرستي» خلال الفترة الماضية بالنسبة إلى التعليم الحكومي والتعليم الأهلي.

يُشار إلى أن منصة مدرستي سهَّلت تجربة الطلاب والمعلمين لأداء الاختبارات عن بُعد؛ حيث تُوفر محتوى رقميًّا يساعد الطالب في الاستعداد والاستذكار والتقييم الذاتي عبر نماذج اختبارات قصيرةٍ إلكترونيةٍ على مستوى المادة والوحدة والدرس.

وتُوفِّر المنصة للمعلم بنوك أسئلةٍ وأدواتٍ مختلفةً للقياس والتقييم وتقديم التغذية الراجعة للطالب؛ حيث إن أدوات التقييم والقياس جزءٌ مهمٌّ من رحلة الطالب التعليمية لتعزيز التحصيل العلمي.