بعد زلزال محلي بقوة 5.6 ريختر
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية، تعميمًا هامًّا للمواطنين في اليابان، بعد حدوث زلزالٍ قويٍّ في إحدى المدن، بقوة 5.6 ريختر، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية.
وقال الحساب الرسمي للسفارة في اليابان على موقع «تويتر»: «تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجات، مؤكدةً سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتُهيب بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث».
وأضاف: «وفي حال حدوث أي طارئٍ، يرجى التواصل مع شؤون السعوديين (09055833862) (0335895242)».
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كانت هذه تفاصيل خبر تعميمُ من السفارة السعودية باليابان إلى رعايا المملكة: تقيدوا بالتعليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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