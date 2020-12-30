أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تحذر من رسائل تصيُّد تستغل تطبيق «صحتي».. و«البلديات»: تطبيق مخالفات السكن الجماعي أول يناير

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الاتحاد الآسيوي لمناقشة ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027، فيما كشف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن لقاحات كورونا ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يدعو الاتحاد الآسيوي لمناقشة ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنه «لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل مناقشة ملف استضافة كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاحتضان هذه الحدث الكبير»، ووعد الملك سلمان القارة الصفراء بنسخة غير مسبوقة من كأس آسيا، مشددًا: «تعتزم المملكة في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027، عبر تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفع الستار عن ملفات الترشيح المقدمة من أربعة اتحادات وطنية، تتنافس على شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وسط منافسة قوية بين السعودية وقطر والهند وإيران على احتضان الحدث الكبير.

«البلديات» تُذكر: الأول من يناير موعدًا لتطبيق مخالفات السكن الجماعي

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التذكير بموعد فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي، طالبت الوزارة –عبر تويتر- بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، قبل بدء تطبيق المخالفات والغرامات في 1 يناير 2021م، كما أوضحت في وقت سابق، أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.

وزير الصحة: توفير لقاح كورونا بجميع مناطق السعودية خلال 3 أسابيع

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن لقاحات كورونا ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع، وتقدم وزير الصحة بالشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

«خريطة التعافي» الجديدة من كورونا.. وزارة الصحة: الرياض أولًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 159 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض حالات التعافي بتسجيل 28 حالة، وتلتها ينبع بتسجيل 24 حالة، وجدة بتسجل 17 حالة.

وزارة الصحة: رسائل تصيُّد تستغل تطبيق «صحتي» لا تتجاوبوا معها

حذرت وزارة الصحة من التجاوب مع رسائل التصيُّد التي تستغل المواطنين تزامنًا مع الإقبال على تطبيق صحتي، وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الرسائل التي تطلب من المستفيدين تحديث هويتهم الوطنية عبر تطبيق صحتي، لا يتم إرسالها من قبل الوزارة أو عبر برامجها المعتمدة.

النيابة العامة: حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن أمر حفظ الدعوى الذي تصدره طبقًا لأحكام المادة(١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية يصدر عنها في نطاق الوقائع المطروحة ما يسبغ عليها قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.

الأحوال المدنية لـ«مجددي الهوية»: تصوير المستفيدين بالمكاتب

جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تذكير مجددي الهوية الوطنية بأن تصويرهم يكون في مكاتبها من دون حاجة لاصطحاب صور شخصية معهم، كما أوضحت ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الثوب الأبيض ليس شرطًا، وقالت «الزي الرسمي السعودي يشمل الثوب والشماغ أو الغترة وإذا رغب المستفيد بثوب ملون فيمكنه ذلك».

«الموارد البشرية»: الإقامة السارية شرط لتقديم بلاغ التغيُّب عن العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة بلاغ التغيب متاحة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين حول كيفية عمل هروب لعاملة متغيبة عن العمل، ورد الحساب الرسمي للعناية بخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «خدمة بلاغ التغيب متاحة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة، من شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل أن تكون الإقامة أو رخصة العمل سارية».

منصة «أبشر» تحدِّد آلية إتمام إجراءات تفويض السيارة إلكترونيًا

أوضحت منصة أبشر، آلية إتمام إجراءات تفويض السيارة المسجلة باسم المستفيد لشخص آخر، وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن إتمام إجراءات التفويض المتعلقة بالسيارة تتطلب تعبئة الحقول المطلوبة (على الموقع الإلكتروني) والنقر على أيقونة «قبول» لإكمال إجراءات التفويض.

طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الغد، الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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