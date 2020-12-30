السعودية اليوم / 733 مستفيداً من خدمات العيادات الافتراضية بمركز القلب في المدينة المنورة



المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

قدّم مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة خدماته لعدد 733 مستفيداً، عبر العيادات الاستشارية الافتراضية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح المركز بأن العيادات الافتراضية لم تسجل رفض أي مريض قبول الخدمة، حيث تأتي هذه الخدمة تواصلاً للإجراءات الوقائية التي يقوم بها المركز للحد من انتشار فيروس "

وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر مع الطبيب أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي المرئي، للاطمئنان على صحة المريض والإجابة على استفساراته.

كما أتاح المركز 5 عيادات افتراضية للكبار وواحدة للأطفال تعمل يومياً على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً إلى 3 عصراً.

// انتهى //

10:45ت م

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المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة خدماته لعدد 733 مستفيداً، عبر العيادات الاستشارية الافتراضية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وأوضح المركز بأن العيادات الافتراضية لم تسجل رفض أي مريض قبول الخدمة، حيث تأتي هذه الخدمة تواصلاً للإجراءات الوقائية التي يقوم بها المركز للحد من انتشار فيروس " كورونا " المستجد.وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر مع الطبيب أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي المرئي، للاطمئنان على صحة المريض والإجابة على استفساراته.كما أتاح المركز 5 عيادات افتراضية للكبار وواحدة للأطفال تعمل يومياً على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً إلى 3 عصراً.// انتهى //10:45ت م0023

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