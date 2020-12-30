السعودية اليوم / أكثر من 2500 مستفيد من خدمات عيادة تطمن بمستشفى نجران العام الجديد



نجران 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

قدمت عيادة "تطمن" بمستشفى نجران العام الجديد خدماتها لأكثر من 2500 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بداية العمل فيها وحتى الآن

وأوضحت صحة نجران أن مستشفى نجران العام الجديد استقبل 45635 مراجعاً في قسم الطوارئ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 32981، كما تم إجراء 49960 فحصاً إشعاعياً، وصرف 30121 وصفة طبية، وكذلك عمل 366242 فحصاً مخبرياً، فيما تم تقديم الرعاية الصحية في أقسام التنويم لعدد 4932 مريضاً، وذلك خلال نفس الفترة.

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10:36ت م

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