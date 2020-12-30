اخبار السعوديه

السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 127 وفاة و 1677 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ


بروكسل 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1677 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد ، و 127 وفاة .
وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.411 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.361 حالة وفاة .
// انتهى //
10:27ت م
0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 127 وفاة و 1677 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا