السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 127 وفاة و 1677 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1677 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.411 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.361 حالة وفاة .

// انتهى //

10:27ت م

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بروكسل 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1677 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 127 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.411 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.361 حالة وفاة .// انتهى //10:27ت م0018

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