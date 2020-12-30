السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 22459 إصابة جديدة بكورونا و1129 وفاة



برلين 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.

// انتهى //

07:35ت م

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برلين 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة إلى مليون و687185.وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.// انتهى //07:35ت م0013

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