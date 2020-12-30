سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، استمرار دعم الحكومة قوة مكافحة الإرهاب، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها وتطوير قدراتها من خلال التدريب في الداخل والخارج، والعمل بكل مهنية في عمليات الرصد وتحليل المعلومات وملاحقة فلول الإرهابيين.

وأشارت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية محمد سياله ونظيره التونسي عثمان الجرندي، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وتناولت تأكيد رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال لقائه ممثلي غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة، على أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء وعلى الجميع أن يكونوا يدا واحدة، داعيا كافة الأطراف إلى ضرورة تقديم مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية.

ونقلت تحذير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، موضحا أنها لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة، معربا عن بالغ القلق من التصعيد الأخير الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة.

وتطرقت إلى إعلان البعثة الأممية أن تحدي فيروس

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة دعم وقف إطلاق النار في ليبيا من خلال دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، مضيفا أن النفط في ليبيا هو الثروة المشتركة للشعب وعلى جميع الأطراف أن تأخذ نصيبًا من الدخل الذي يتم الحصول عليه من صادراته.

// انتهى //

07:34ت م

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طرابلس 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، استمرار دعم الحكومة قوة مكافحة الإرهاب، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها وتطوير قدراتها من خلال التدريب في الداخل والخارج، والعمل بكل مهنية في عمليات الرصد وتحليل المعلومات وملاحقة فلول الإرهابيين.وأشارت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية محمد سياله ونظيره التونسي عثمان الجرندي، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.وتناولت تأكيد رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال لقائه ممثلي غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة، على أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء وعلى الجميع أن يكونوا يدا واحدة، داعيا كافة الأطراف إلى ضرورة تقديم مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية.ونقلت تحذير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، موضحا أنها لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة، معربا عن بالغ القلق من التصعيد الأخير الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة.وتطرقت إلى إعلان البعثة الأممية أن تحدي فيروس كورونا في ليبيا كبير في ظل قطاع صحي متدهور، مؤكدة أنها لم تتخل عن تقديم المساعدات لليبيين، رغم وصول عدد الإصابات بها إلى 98 ألفا و913 حالة، مضيفة أن الجائحة لم تُثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم الصدقات الإنسانية.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة دعم وقف إطلاق النار في ليبيا من خلال دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، مضيفا أن النفط في ليبيا هو الثروة المشتركة للشعب وعلى جميع الأطراف أن تأخذ نصيبًا من الدخل الذي يتم الحصول عليه من صادراته.// انتهى //07:34ت م0012

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