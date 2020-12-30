

طرابلس 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة التزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما اتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، والحد من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الليبيون الذين ضاقوا ذرعا من تداعيات شن الحروب.

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها وزير الخارجية الليبي إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ردا على التهنئة التي تقدم بها الأخير بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين ليوم الاستقلال، وفق إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية.

وأشار الوزير سيالة في الرسالة إلى ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية بما يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مثنيا على جهود الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية.

ونوه الوزير بومبيو في رسالة التهنئة إلى أهمية ما تم التوصل إليه هذا العام من اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، مع التقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية بقيادة الليبيين، مضيفا أن قرار إجراء الانتخابات في يوم ذكرى الاستقلال العام القادم يكتسب أهمية خاصة، مؤكدا تركيز الولايات المتحدة على تعزيز ليبيا آمنة ومزدهرة وموحدة.

// انتهى //

07:25ت م

0011





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الليبي يؤكد التزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما اتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.