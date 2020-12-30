السعودية اليوم / المكسيك تسجل 12099 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء 12099 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

// انتهى //

07:14ت م

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مكسيكو سيتي 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء 12099 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و990 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و401529 والوفيات إلى 123845.وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.// انتهى //07:14ت م0010

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