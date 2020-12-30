" شؤون المسجد النبوي": 10 دقائق فقط للصلاة في الروضة الشريفة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

منحت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف 10 دقائق للصلاة في الروضة الشريفة بتركيب عداد لذلك لمنح أكبر عدد ممكن من المصلين المسجلين في تطبيق «اعتمرنا» للدخول إلى الروضة.



ويعد تطبيق «اعتمرنا» أحد البرامج التي وضعتها وكالة شؤون المسجد النبوي لاتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية للمصلين ودخول المعتمرين بعد جائحة كورونا، حيث عملت الرئاسة على تخصيص الدخول للروضة الشريفة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عبر التطبيق الذي خصص برنامجاً مستقلاً للصلاة بالروضة، وآخر للصلاة على النبي وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

يتميز البرنامج الأول في دخول إلى بوابة خاصة والصلاة بالروضة بترك مسافة بين المصلين وبمدة زمنية تسمح بالدخول والخروج للمصلين بكل يسر وسهولة فيما خصص برنامج آخر للراغبين بالصلاة على النبي بتوفير عدة مسارات مع باب السلام، وكذلك مساحة للانتظار أوقات الصلاة ينتظر بها أصحاب التصاريح وقت الصلاة، ومن ثم الانضمام للبرنامج التنظيمي.

كما أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي منع دخول الأطفال للزيارة أو الروضة الشريفة.

وقال الوكالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء تنص على "أخي الزائر: حفاظاً على سلامتكم وضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة ... يمنع دخول الأطفال للزيارة أو الروضة الشريفة".