4 آراء تلخص مزايا ومكاسب استثمار علي بابا كلاود في السوق السعودي

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أبرز تعليقات المسؤولين بعد إعلان استثمار علي بابا كلاود الصينية في السوق السعودي بأكثر من 500 مليون دولار.

‏‏وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: إن هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال متابعته وإشرافه على مبادرات رؤية 2030، والتي تأتي هذه الشراكة كإحدى ثمارها من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تنمية القطاع الخاص في المملكة وتنمية الاقتصاد الرقمي والذي سيعزز قدرات القطاعات غير النفطية.

أما الشريك الإداري في صندوق رأس المال الجريء eWTP Arabia، جيري لي، فأكد أن الصندوق يلتزم بضمان أن هذه الشركة ستحقق أهداف رؤية 2030، ويؤمن أن هذا من شأنه أن يدعم محفظته الخاصة بالشركات وكذلك دعم الشركات الناشئة المحلية والمنظومة الاقتصادية المحلية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.

من جهته، قال الشريك التنفيذي لـ stc، المهندس ناصر سليمان الناصر: “سيكون مجال هذا الاستثمار البنية التحتية السحابية، وتهدف إلى تمكين الثروة الصناعية الرابعة، وكذلك تمكين التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ونهدف من خلال هذه البنية إلى جعل المملكة مركز جذب للتطبيقات العالمية ليس لخدمة السعودية فحسب إنما لخدمة المنطقة ككل”.

في سياق متصل، أكدت سيلينا يوان، الرئيس الدولي لـ علي بابا كلاود، أن تخطط علي بابا كلاود لاستثمار مواردها الشاملة لتسريع نمو المنظومة التقنية في المملكة، وتقديم خدمات رائدة عالميًّا للعملاء المحليين.

