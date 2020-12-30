استهتار عمالة يتسبب في مأساة لأسرة ويدخل الابن العناية المركزة

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد والد طفل تضرر من الدبابات الصحراوية قصة إصابة نجله فيصل ودخوله العناية المركزة لأكثر من شهر ونصف بعد تعرضه لحادث نتيجة لاستهتار العمالة.

وقال أحمد العتيق والد الطفل في مداخلة هاتفية إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الأسرة قررت الخروج إلى نزهة لتغيير الجو بعد فترة اختبارات الفصل الأول، ليتفاجأوا خلال وجودهم في المخيم بتعرض فيصل لحادث تسبب في دخوله العناية المركزة لمدة تزيد على الشهر ونصف الشهر.

وتابع العتيق أن نجله الذي يبلغ من العمر 10 سنوات ذهب إلى أحد العمال الموجودين بالموقع ليستأجر دبابًا، فأعطاه العامل دبابًا كبير الحجم دون أن يستفسر عن موافقة الأب من عدمه أو أن الطفل له القدرة على قيادته، موضحًا أنه بعد الحادث أخذ العامل دبابه وفر من الموقع، مطالبًا الجهات المختصة بتطبيق أقصى العقوبات على هذه العمالة السائبة.

وأوضح أن العامل الذي قام بتأجير الدباب لنجله عاد إلى الموقع مرة أخرى ومارس عمله وكأن شيئًا لم يحدث.

