الحصيني يكشف توقعاته لطقس الـ36 ساعة المقبلة

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته للحالة المطرية في عدد من مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة القادمة وحتى صباح يوم غد الخميس.

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع أن تشمل الحالة المطرية كذلك شمال وجنوب غرب منطقة القصيم، بينما ستكون الأمطار شبه غزيرة على شرق منطقة الجوف وشمال شرق منطقة حائل.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



