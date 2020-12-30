شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل عملية تحضير اللقاحات داخل المركز الخاص بحفظها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مشاهد من داخل مركز حفظ اللقاحات في مدينة الرياض، عن تفاصيل عملية تحضير لقاحات فيروس كورونا المستجد ، قبل إعطائها للمستفيدين.

ويوجد خط أصفر في أرضية موقع وجود اللقاحات لا يسمح بتجاوزه، حيث تقع خلفه أجهزة التبريد التي يحفظ اللقاح بداخلها في درجة حرارة تتراوح بين 80 و90 تحت الصفر، وفقاً لقناة "العربية".

وفي السياق نفسه، يعمل الكادر الطبي بعدها على تجهيز الجرعات الطبية للمستحقين، لتوزع بعدها على أماكن استقبال المستفيدين لإعطاء اللقاح لهم، ويجب ألا يتجاوز وقت خروجها من الثلاجة حتى إعطائها للمستفيد 6 ساعات.