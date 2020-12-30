شكرا لمتابعة خبر عن موقف السلع المشتراة من البحرين من القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه شخص استفسارا للهيئة العامة للزكاة والدخل، حول مدى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة، على سلع اشتراها بسيارته الخاصة من البحرين، عند الدخول للمملكة، مشيرا إلى أنه دفع الضريبة في البحرين.

ومن جانبها أوضحت الهيئة، أن الضريبة تطبق على جميع الواردات، وأنها تضاف على قيمة السلع المستوردة بنسبة 15% إضافة لرسوم الشحن والجمارك.

وقالت الهيئة: " يسمح للمسافرين الذين يدخلون المملكة، من خلال المطار أو الميناء أو الحدود البرية بإدخال السلع ذات الطابع الشخصي وغير التجاري من دون دفع رسوم استيراد أو قيمة مضافة، في حال لم تتعد قيمتها 3 آلاف ريال " .