مدارس المناهج تعلن فتح باب التوظيف للجنسين في مختلف التخصصات

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تعلن مدارس المناهج بشمال الرياض عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائفها التعليمية والإدارية للعام 2021م (رجال ونساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي:

التخصصات المستهدفة:

– اللغة العربية

– اللغة الإنجليزية

– الدراسات الاسلامية

– علوم (احياء)

– كيمياء

– فيزياء

– رياضيات

– حاسب آلي

– تربية فنية

– مكتبات

– خدمة اجتماعة

– اقتصاد وأغذية

– اجتماعات

– صفوف أولية (مناهج وطرق تدريس)

– رياض أطفال

– تخصصات أخرى (إدارة الأعمال، السكرتارية، إدارة المكاتب، المختبرات .. وغيرها).

مسميات الوظائف الشاغرة:

– مدير مدرسة (تتطلب خبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات)

– وكيل / وكيلة مدرسة (تتطلب خبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات)

– مشرف / مشرفة مادة (تتطلب خبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات)

– معلم / معلمة

– النشاط الطلابي

– محضر / محضرة مختبر

– الإرشاد الطلابي

– مساعد إداري (مراقب)

– سكرتارية

– وظائف أخرى.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس لوظائف (مدير مدرسة، وكيل مدرسة، مشرف، رائد نشاط، مرشد طلابي، معلم).

– حاصل على الدبلوم كحد أدنى لوظائف (المختبرات، مساعد إداري، السكرتارية).

– الأفضلية لمن لديهم خبرة لا تقل عن سنتين.

نبذة عن المدارس:

مدارس المناهج الأهلية تم تأسيسها عام 1426هـ في مدينة الرياض وتشمل المراحل التعليمية (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، ومنذ تأسيسها وهي لا تزال تواكب تطلعات الأجيال من أبنائها الطلاب وشركائها من أولياء أمورهم في صناعة الأجيال واستشراف مستقبلهم وفق خطط منهجية تواكب كل جديد في ميدان التعليم والتعلم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/5/14هـ عن طريق تعبئة النموذج على الرابط: http://bit.ly/2WYZoOV

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

