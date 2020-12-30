الشيخ المطلق للمرابطين بالحد الجنوبي: تقدمون مواقف بطوليَّة

وجه الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، رسالة للمرابطين في الحد الجنوبي، مؤكدًا أنهم يقدمون مواقف بطوليَّة وتضحيات عظيمة.

وقال الشيخ المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لأبنائنا المرابطين في الحد الجنوبي مواقف بطوليَّة وتضحيات عظيمة تركوا الأهل والأولاد واسترخصوا الأرواح في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم ووطنهم يسهرون في البرد على الثغور لينام غيرهم في أمان».

وأضاف: «فحقٌّ علينا جميعًا الدعاء بأن ينصرهم الله ويحفظهم ويشفي جرحاهم ويتقبل من مات منهم في الشهداء».

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الشيخ المطلق: طلاق الواتساب والـ«SMS» يقع لأنه كالمنطوق