السعودية اليوم / مقتل سبعة أشخاص على الأقل من جراء الزلزال الذي ضرب وسط كرواتيا



زغرب 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أودى الزلزال القوي الذي ضرب وسط كرواتيا أمس وبلغ قوته 6,2 درجة على مقياس ريختر بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا تاركا إياها من دون تيار كهربائي فيما كانت فرق الإغاثة تواصل عملها في الظلام بحثا عن ناجين.

وشعر السكان بهزات في مناطق بعيدة مثل فيينا فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلومترا جنوب العاصمة الكرواتية زغرب.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إنه سيتم إحضار حاويات لإيواء الأشخاص الذين تشكل منازلهم خطرا، في حين أن الثكنات العسكرية قد تستقبل السكان أيضا.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد حوالى خمسين كيلومترا سكان زغرب حيث تساقطت أجزاء من سقوف المنازل وهرع السكان مذعورين إلى الشوارع.

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