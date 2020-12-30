شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. رياح وأمطار على هذه المحافظات والان نبدء بالتفاصيل
كما أصدر المركز تنبيها آخرا لمحافظتي العلا وخيبر تضمنت أمطارا خفيفة إلى متوسطة ونشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الـ8 مساء.
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