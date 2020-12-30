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المدينة المنورة.. رياح وأمطار على هذه المحافظات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد تضمنت نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية، وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الـ7 مساء.

كما أصدر المركز تنبيها آخرا لمحافظتي العلا وخيبر تضمنت أمطارا خفيفة إلى متوسطة ونشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الـ8 مساء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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