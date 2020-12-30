موعد فتح حجز الخطوط السعودية الدولية وطريقة الحجز

توقيت فتح خطوط الطيران السعودية هي أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، الراغبين في الإنتقال من المملكة العربية السعودية أو إليها، وذلك بعد أن قامت الخطوط الجوية السعودية بقفل أبوابها خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا التي أدت إلي غلق المطارات والخطوط الجوية، وفيما يلي نتعرف علي الموعد الرسمي لفتح خطوط الطيران الجوية في المملكة العربية السعودية.

موعد فتح حجز الخطوط السعودية الدولية لكافة الرحلات

بعد إكتشاف وباء كورونا في الفترة السابقة من عام 2020، وتحديدا في شهر مارس 2020 تم تعليق الطيران السعودي، وتعليق كافة الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق إجراء حظر لعمليات الدخول والخروج للملكة العربية السعودية من خلال الطيران السعودي، ومنذ هذه القرارات أنتظر الكثير من الأشخاص الراغبين في التنقل من المملكة العربية السعودية وإليها الموعد الرسمي المحدد لفتح خطوط الطيران، وقد قامت الحكومة السعودية بتحديد شهر يناير القادم من عام 2021، كموعد رسمي لفتح الطيران السعودي وإستقبال المسافرين، علي أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

خطوات حجز موعد في الطيران السعودي

يمكن للمسافرين إمكانية حجز موعد في الطيران السعودي بشكل إلكتروني بسيط من خلال إتباع هذه الخطوات:

الدخول علي رابط الطيران السعودي الإلكتروني.

بعد الدخول علي الموقع قم بإختيار متابعة.

من بين الكثير من الخدمات الإلكترونية التي أمامك قم بإختيار إدارة الإختيار والحجز.

قم بإدخال رقم الحجز الخاص بك.

قم بكتابة الإسم الأخير الخاص بك غلي التذكرة.

وفي النهاية قم بإدخال الرمز الخاص بالبلد ومن ثم إختيار العرض.

الشروط اللازمة لحجز موعد الخطوط الجوية السعودية

هناك عدد من الشروط الواجب إتباعها للتمكن من حجز موعد الخطوط الجوية السعودية وهي: