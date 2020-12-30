شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف كيف تسبب استهتار عمالة في دخول ابنة العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن " أحمد العتيق " تفاصيل تعرض ابنه لحادث، ودخوله العناية المركزة، بسبب استهتار العمالة السائبة.

وقال العتيق، أنه خرج مع أسرته في رحلة ترفيهية، وذهب نجله ذو الـ 10 سنوات، إلى أحد العمالة لاستئجار دباب صحراوي، ليعطيه العامل دبابًا كبير الحجم دون الحصول على موافقة الأب.

وأشار إلى أنه بعد الحادث الذي تعرض له ابنه، أخذ العامل الدباب وفر هاربًا، مطالبًا الجهات المختصة بتطبيق أقصى العقوبة على هذه العمالة.