شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير عسير يلغي " الشيلة " في صلح بللسمر التاريخي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أبلغ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الحضور خلال حفل صلح بللسمر التاريخي بين أسرتي " آل جرمان "و "آل غرامة"، بتأجيل فقرة الشيلة.

وأوضح الأمير تركي، أن السبب وراء إلغاء الشيلة هو وفاة اللواء محمد الأسمري، قائلا:" الليلة انتقل إلى رحمة الله شخص من بللسمر صديق لنا مدير عام السجون بالمملكة، ورجل تربطني فيه علاقة طيبة، وأنا متأكد فيه ناس موجودين بالصالة إما قريب أو صديق أو معرفة له ".

وأضاف: " أنا قررت إن فقرة الشيلة نلغيها اليوم مع اعتذاري لكم، وعلى وعد إن أول مناسبة تقوم بها إمارة عسير في الأسابيع القادمة ستكونوا أنتم في المقدمة ".