تعرف على فوائد الشاي وتأثيره على وظائف المخ لكبار السن

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أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل، أن مشروب الشاي يحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، وفي الدراسة، تبين أن شاربي الشاي الذين يتناولون أكثر من خمسة أكواب في اليوم أكثر تركيزًا واهتمامًا مستمرًّا، كما أظهروا أيضًا مهارات نفسية حركية أفضل.

تأثير الشاي:

وفي الاختبارات، أظهروا دقة وسرعة رد فعل أفضل يمكن أن تساعد في الأنشطة اليومية مثل قيادة سيارة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول وقد يساعد في إنقاص الوزن.

ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا والذين يعيشون في منازلهم أو في أماكن إقامة مدعومة، ووجدوا أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي يوميًّا- مع الحليب أو بدونه- كان أداؤهم أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.

واستخدموا بيانات من الدراسة الرائدة في نيوكاسل، والتي شملت أكثر من 1000 شخص تزيد أعمارهم عن 85 عامًا من نيوكاسل وشمال تينيسايد.

Source almowaten

