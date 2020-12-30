

شنغهاي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وأضافت أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

04:17ت م

0203



شنغهاي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.وأضافت أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:17ت م0203

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.