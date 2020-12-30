السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي العلا وخيبر



المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر تضمنت أمطارا خفيفة إلى متوسطة ونشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

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04:17ت م

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