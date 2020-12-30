السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 20 وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 1050 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 59 ألفا و773 ، كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 879 وفاة.

// انتهى //

04:13ت م

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سيئول 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة إضافية.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 59 ألفا و773 ، كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 879 وفاة.// انتهى //04:13ت م0201

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