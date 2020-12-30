

كولورادو/ سانتياجو 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلن حاكم ولاية كولورادو الأمريكية جارد بولس الثلاثاء أن المسؤولين في ولايته اكتشفوا أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس

وأوضح بولس في بيان أن الشخص المصاب هو شاب في العشرينيات من عمره وليس له تاريخ من السفر خارج البلاد. وهذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة يتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت تشيلي عن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بعدما كشفت وزارة الصحة في البلاد أنه تم اكتشاف الإصابة بالسلالة الجديدة لدى أحد ركاب طائرة تشيلية وصل يوم 22 ديسمبر.

// انتهى //

04:01ت م

0199



كولورادو/ سانتياجو 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلن حاكم ولاية كولورادو الأمريكية جارد بولس الثلاثاء أن المسؤولين في ولايته اكتشفوا أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.وأوضح بولس في بيان أن الشخص المصاب هو شاب في العشرينيات من عمره وليس له تاريخ من السفر خارج البلاد. وهذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة يتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية.كما أعلنت تشيلي عن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بعدما كشفت وزارة الصحة في البلاد أنه تم اكتشاف الإصابة بالسلالة الجديدة لدى أحد ركاب طائرة تشيلية وصل يوم 22 ديسمبر.// انتهى //04:01ت م0199

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي تسجلان أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.