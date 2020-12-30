السعودية اليوم / فرنسا تسجل 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 11395 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت كذلك 468 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64078 حالة.

// انتهى //

02:44ت م

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باريس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2574041 حالة.وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت كذلك 468 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64078 حالة.// انتهى //02:44ت م0197

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