السعودية اليوم / البرازيل تسجل 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " ووصل العدد الإجمالي بذلك إلى نحو 7​​​.6 ملايين إصابة و 192681 حالة وفاة". وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

02:01ت م

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برازيليا 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وقالت الوزارة في بيان: " ووصل العدد الإجمالي بذلك إلى نحو 7​​​.6 ملايين إصابة و 192681 حالة وفاة". وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //02:01ت م0196

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