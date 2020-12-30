السعودية اليوم / المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض تعقد اجتماعها الختامي للفصل التدريبي الأول



الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

رأس مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، اجتماع قيادات المنشآت التدريبية بنهاية الفصل التدريبي الأول.

وجرى خلال الاجتماع بحث المتعلقات بالعملية التدريبية والاستعداد للفصل القادم، مع الرفع التدريجي للطاقة الاستيعابية لاستقبال أكبر عدد من المتدربين والمتدربات .

وأوضح المقبل أن الاجتماع يأتي بشكل دوري، للوصول بأبنائنا المتدربين والمتدربات إلى أرقى النتائج عبر أحدث السبل التدريبية.

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