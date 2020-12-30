السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تواصل تنفيذ المشاريع التنموية



ظهران الجنوب 14 جمادي الأولى1442 هـ الموافق 29ديسمبر 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب عملها لتنفيذ واستكمال المشاريع التنموية والتحسينية ومشاريع سفلتة الطرق والشوارع وصيانتها داخل الأحياء، بالإضافة إلى التحسين والتجميل للحدائق.

وأوضحت البلدية أن العمل يجري حالياً على استكمال مجموعة من المشاريع والخِدْمات حيث يواصل قسم المشاريع متابعة أعمال سفلتة طريق الملك خالد وسط المحافظة واكمال مشروع السوق الشعبي من سفلتة وإنارة، ومشروع صيانة المركز الحضاري شمال المحافظة، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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23:51ت م

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