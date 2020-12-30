السعودية اليوم / تونس تسجل 1598 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1598 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 134802 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4570 حالة وفاة.

// انتهى //

23:48ت م

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تونس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 134802 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4570 حالة وفاة.// انتهى //23:48ت م0187

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