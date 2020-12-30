السعودية اليوم / الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين بعد تفشي إصابات كورونا



كوبنهاجن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الدنماركية تمديد إجراءات العزل "الصارمة" لمدة أسبوعين حتى 17 من يناير المقبل، للحد من انتشار فيروس

وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحفيين اليوم، إلى أن الوضع فيما يتعلق بمعدلات العدوى ودخول المرضى للمستشفيات والوفيات أخطر حتى من الربيع.

وسجلت الدنمارك خلال الساعات الـ24 الماضية 2621 إصابة جديدة بالفيروس .

// انتهى //

23:31ت م

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كوبنهاجن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الدنماركية تمديد إجراءات العزل "الصارمة" لمدة أسبوعين حتى 17 من يناير المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد قفزة حادة في الإصابات الجديدة على مدار الشهرين الماضيين.وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحفيين اليوم، إلى أن الوضع فيما يتعلق بمعدلات العدوى ودخول المرضى للمستشفيات والوفيات أخطر حتى من الربيع.وسجلت الدنمارك خلال الساعات الـ24 الماضية 2621 إصابة جديدة بالفيروس .// انتهى //23:31ت م0184

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