السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيدين "الفقيهي والحكمي"



جيزان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدين الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد بن علي حكمي من منسوبي الحرس الوطني اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران .

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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23:06ت م

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